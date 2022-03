Francisco Cândido Xavier mais conhecido como Chico Xavier (1910-2002) um dos mais importantes nomes da doutrina espírita no Brasil. - Foto: Reprodução / Federação Espírita do Brasil

Francisco Cândido Xavier mais conhecido como Chico Xavier (1910-2002) um dos mais importantes nomes da doutrina espírita no Brasil. Foto: Reprodução / Federação Espírita do Brasil

Publicado 09/03/2022 20:49 | Atualizado 09/03/2022 20:51

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, nesta quarta-feira (9), um projeto de resolução que institui o Prêmio Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier (1910-2022) destinado a pessoas, empresas ou entidades que se destacam em ações sociais de caridade.

O deputado Átila Nunes (MDB) autor do projeto de resolução que institui a criação de premiação destinado a pessoas, empresas ou entidades que se destacam em ações sociais de caridade diz que o objetivo é reconhecer, valorizar e estimular ações que promovam a caridade no Estado do Rio.

O texto aprovado hoje, diz que "o deputado que propuser a concessão do Prêmio Francisco Cândido Xavier, deverá apresentar projeto de resolução devidamente justificado e acompanhado de currículo do nome proposto. O diploma deverá ser assinado pelo presidente da Alerj, André Ceciliano, e pelo parlamentar idealizador do projeto de resolução. Após aprovação da concessão do prêmio, o homenageado receberá um Diploma, que será confeccionado com a figura de Chico Xavier, estilizada, bem como a legenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a inscrição no Prêmio Francisco Cândido Xavier, circundado pelo contorno geográfico do Estado do Rio de Janeiro".

Senado Federal já possui projeto semelhante de premiação com o nome do médium

Em 2020 o Senado Federal também já tramita um projeto de resolução para a criação de premiação em homenagem a Chico Xavier com a mesma finalidade de laurear pessoas ou entidades que promovam ou trabalham com ações destinadas ao caráter social Esse projeto (PRS 44/2020) foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

O texto do projeto no Senado já previa também que a premiação poderia ser realizada anualmente, em sessão do Senado especialmente convocada para esse fim, no mês de abril — mês de nascimento de Chico Xavier. Serão premiados três indicados a cada ano — que receberam diplomas de menção honrosa.

Para a escolha dos premiados, seria criado o Conselho do Prêmio Chico Xavier, composto por um senador de cada partido político com assento na Casa.

O deputado Girão destacou à época que a proposta era justamente de incentivar a caridade e, além disso, visa "homenagear e preservar a memória desse grande humanista que, em sua história de vida dedicada aos mais necessitados, recebeu várias homenagens e honrarias". Além de afirmar que Chico Xavier é considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos", o senador também lembrou que o homenageado foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por sua ações.