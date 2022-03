Agentes se aproximam de Marcelo após perseguição e queda do motociclista - Reprodução de vídeo

Agentes se aproximam de Marcelo após perseguição e queda do motociclistaReprodução de vídeo

Publicado 09/03/2022 19:30 | Atualizado 09/03/2022 19:37

Rio - Um vídeo que mostra agentes do Programa Segurança Presente Niterói colocando uma sacola com drogas perto de um motoboy no bairro de Pendotiba, em Niterói, no último dia 1º, vem sendo amplamente compartilhado na internet nos últimos dias. Identificado como Marcelo Galdino Silva, o rapaz estava caído quando agentes se aproximaram e colocaram o conteúdo de bolsa próximo ao seu corpo. A versão é contestada pela equipe do Segurança Presente, que diz ter visto material sendo descartado pelo acusado, alguns metros antes da abordagem.

O acusado, que cumpria prisão domiciliar e, por isso, andava com uma tornozeleira eletrônica estava acompanhado de sua namorada, que caiu da moto alguns metros antes do registro ser feito. As imagens foram feitas por pessoas que conheciam Marcelo e presenciaram a abordagem. Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, familiares de Marcelo, disseram que os agentes do Segurança Presente forjaram o flagrante para prender o motoboy. "O policial bateu o carro na roda traseira da moto do Marcelo para fazer ele cair", contou uma testemunha.

Ocorrido em Pendotiba Maria paula pic.twitter.com/qqY2vvL6QU — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) March 3, 2022

Segundo o Segurança Presente, a abordagem dos policiais da Operação Niterói Presente foi motivada pela placa da moto usada por Marcelo, que estava levantada, impedindo a identificação do veículo. Os agentes deram a ordem de parada para ele, mas foram ignorados pelo motoboy que passava pela Estrada Caetano Monteiro. Em seguida, a namorada dele, que estava na garupa, teria descartado a sacola onde estavam 20 pinos de cocaína e quatro pedras de crack.

Após se desfazer do material, ela teria se jogado da moto em movimento. PMs se aproximaram dela e fizeram a prisão. Um cerco foi montado e mais a frente conseguiram prender Marcelo. Segundo os policiais, o acusado apresentava sinais de embriaguez e tinha duas passagens por tráfico de drogas, uma por homicídio e outra por roubo de cargas. Marcelo estava preso desde 2016 por tráfico, mas cumpria regime aberto desde 2021.

O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), onde Marcelo ficou preso à disposição da justiça e a passageira foi ouvida e liberada. Pelo ocorrido, o acusado voltou a cumprir pena em regime fechado e deve responder a novo inquérito por tráfico.