Governador Cláudio Castro em lançamento de programa para o Centro do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/03/2022 18:45

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, na tarde desta quinta-feira (9), no Largo de São Francisco, no Centro do Rio, o programa "Centro para Todos". Estiveram presentes no encontro o governador Cláudio Castro, o secretário de Governo, Rodrigo Barcellar, o secretário estadual da Polícia Militar, coronel PM Luiz Henrique, e o presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, além de outras autoridades e representantes de empresas lojistas do Centro.

O objetivo do programa é reforçar a segurança do local e contribuir com a revitalização da região. A ideia é sejam utilizadas tendas móveis da Polícia Militar, que serão alocadas nos locais onde forem identificadas maiores "manchas criminais".

O projeto propõe também que os lojistas do Centro, que utilizam câmeras externas, apoiem a iniciativa facilitando o acesso às imagens aos agentes de segurança, sem a necessidade de autorização prévia ou intimação judicial.

Durante o lançamento, o governador disse que o programa visa atender todas as pessoas em todas as áreas da vida do ser humano, seja em segurança pública, assistência, cultura, economia, entre outras.

"Eu não quero ver ações dos meus secretários sozinhos, eu quero ações integradas. Nós queremos que o povo volte a frequentar o Centro da cidade. Ele é rico em desenvolvimento econômico, sim. Em comércio, sim, mas também é riquíssimo na história do nosso estado", ressaltou Castro.

Em relação à população de rua e em situação de risco, a proposta, segundo o Governo, é aumentar as abordagens da assistência social, incentivando essas pessoas a aceitarem apoio psicológico e encaminhamento a serviços de reinserção social e de capacitação profissional.

O governador disse ainda que quer que o Rio volte a ser um estado de turismo, que é o maior precursor da economia. "Tratar o centro da cidade é irradiar daqui para fora. Quando eu viajava para outros lugares, me perguntavam: 'você é o vice-governador do Rio? não queria estar no seu lugar. Hoje, quando eu vou lá para fora, eles falam: 'olha, parabéns! o que a gente ouve do Rio é só notícia boa'".

"A gente gosta de político trabalhando, para que possamos fazer entregas como essa. Por isso que a gente está aqui. Para trabalhar muito, sem tempo a perder, porque eu acredito muito. A gente tem que ter orgulho de ser carioca e fluminense", finalizou.

*Colaborou Cléber Mendes