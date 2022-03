Feira das Yabás - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 09/03/2022 22:12

Rio - Em uma edição especial, a Feira das Yabás irá receber, neste domingo, as Matriarcas do Samba em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Nilcemar Nogueira, Vera de Jesus, Geisa Keti e Selma Candeia — respectivamente, netas de Cartola e Clementina, e filhas de Zé Kéti e Candeia — irão apresentar clássicos do samba carioca na Roda de Samba do Cantor Marquinhos de Oswaldo Cruz. Além das tradicionais vozes, a Feira das Yabás fará uma homenagem à cantora Alcione, que estará presente.

O evento acontecerá a partir das 13h, na Praça Paulo da Portela. Por conta do decreto do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), da Prefeitura do Rio, o uso de máscara no local será facultativo. Pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas (inclusive crianças) e com sintomas de síndrome gripal devem continuar usando máscaras.

O público ainda poderá aproveitar a culinária do subúrbio carioca, além de pratos de origem africana nas 16 barraquinhas da feira. O evento gratuito acontece no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, há 13 anos. Em 2018, a Feira das Yabás se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, grandes nomes da MPB, como Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Arlindo Cruz, entre outros,já marcaram presença no evento.

Serviço

Quando: Domingo, 13 de março de 2022.

Hora: a partir das 13h.

Local: Praça Paulo da Portela - Estrada do Portela – Oswaldo Cruz

Evento gratuito.

Mais informações: 21 - 97036-4543

Classificação: Livre