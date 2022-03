Absorventes - Pixbay

AbsorventesPixbay

Publicado 09/03/2022 18:42 | Atualizado 09/03/2022 18:43

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira, a distribuição de absorventes para pessoas em situação de rua. Proposto pelo deputado Danniel Librelon (Republicanos), o Projeto de Lei 2.890/20 foi aprovado em discussão única pelos deputados. A medida será encaminhada o governador Cláudio Castro (PL), que pode aprovar ou negar.

“No Rio de Janeiro, a pobreza menstrual acomete especialmente mulheres em situação de rua. Além da dificuldade para comprar os absorventes, as mulheres que vivem nas ruas muitas vezes não possuem acesso a banheiros e a água corrente para poderem se lavar. Essa situação pode levar a um conjunto de doenças. Algumas igrejas e instituições filantrópicas fazem a distribuição de absorventes, mas não há informações sobre distribuição no SUS ou no SUAS”, justificou o autor.



O Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos para a População em Situação de Rua estabelece que os itens de higiene básica sejam entregues pelo pelo Serviço de Abordagem Social e pelos Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua. O PL ainda prevê que os absorventes susteitáveis tenham preferência nas licitações. Além disso, o Governo do Estado deverá promover campanhas informativas sobre a saúde menstrual e as consequências para a saúde da mulher.