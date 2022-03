Rio de Janeiro (RJ),28.02.2022 - CIDADE /CARNAVAL/ RIO DE JANEIRO - Liga de Blocos Sebastiana e Banda de Ipanema afirmaram que não irão desfilar no Carnaval que acontecerá no próximo mês de abril Foto: Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa

Publicado 09/03/2022 17:22 | Atualizado 09/03/2022 17:49

Rio - Por conta da pandemia causada pelos vírus da covid-19, o calendário de uma das maiores festas populares do mundo que tem como palco principal a cidade do Rio de Janeiro, o Carnaval, foi adiado para o mês de abril. E os tradicionais blocos de Carnaval de Rua já tão conhecidos que arrastam multidões pela cidade, como Banda de Ipanema e a Liga de Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul - Sebastiana, já declararam que não irão desfilar no Carnaval fora de época em abril de 2022.



Em entrevista a O DIA, Cláudio Pinheiro, presidente da Banda de Ipanema, que desfila tradicionalmente em Ipanema na Zona Sul do Rio, é Patrimônio Cultural Carioca e tombado como primeiro bem imaterial da cidade do Rio, falou que “não há clima, não se avalia que ainda há riscos para a população em meio a uma grande festa como o Carnaval, principalmente em relação à Banda de Ipanema mantém um público gigantesco de foliões que tradicionalmente acompanham os desfiles”.

Cláudio salienta a preocupação com a questão sanitária e acredita que mesmo com o avanço da vacinação e a possibilidade de eventos ao ar livre ainda não é o momento ideal para o retorno. "Ficou decidido que vamos preparar uma grande festa em comemoração à vida em 2023”, contou.



Rita Fernandes, presidente da Associação Independente dos Blocos da Zona Sul (Sebastiana), que reúne blocos tradicionais como “Gigantes da Lira”, “Imprensa que eu gamo”, “Simpatia é quase amor”, “Escravos da Mauá e Bloco das Carmelitas”, já afirmou “que a Sebastiana já desistiu do Carnaval esse ano, a Liga prefere desfilar e fazer o Carnaval nos dias da festa de Momo tradicionalmente no próximo Carnaval em 2023”.

Rita reforçou dizendo que não há estrutura adequada e preparada na cidade neste momento para receber uma festa nesta proporção do Carnaval de rua. “São ao todo cerca de 500 blocos ao todo na cidade do Rio, autorizados, 600 desfiles que acontecem em condições de preparo. Só a Sebastiana tem 11 grandes blocos, em tempos normais precisam de 45 a 60 de preparação, contando com auxílio do poder público na organização da cidade. São banheiros químicos, controladores de trânsito, sinalizações e etc”, apontou.

A reportagem também tentou contato com a Liga Amigos do Zé Pereira que reúne blocos como “Céu na Terra”, “Cordão do Bola Preta”, “Quizomba” e “Orquestra Voadora”, mas ainda não obteve retorno.



Carnaval na Sapucaí e na Intendente



A Prefeitura do Rio de Janeiro adiou o Carnaval tradicional no mês de fevereiro na cidade, informando por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, após avaliações feitas pelo Comitê Científico, o Carnaval seria transferido para o mês de abril.



Sobre Carnaval de rua e os blocos, a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A (RioTur) informou que "só há programação e planeamento, para o Carnaval de 2022, em relação aos desfiles tradicionais que acontecem na Sapucaí e Intendente, conforme constam informações em decreto".

A Riotur divulgou calendário oficial do Carnaval Carioca 2022 com datas para os desfiles que acontecem tradicionalmente no Sambódromo e eventos no Terreirão do Samba, ambos na Cidade Nova. E há programação também para os desfiles na Intendente Magalhães, na Zona Norte.

Confira abaixo o calendário da RioTur com as datas para o Carnaval 2022:



Desfiles - Sambódromo



20/04 (Quarta-feira) - Série Ouro - Liga RJ

21/04 (Quinta-feira) - Série Ouro - Liga RJ

22/04 (Sexta-feira) - Grupo Especial - Liesa

23/04 (Sábado) - Grupo Especial - Liesa

24/04 (Domingo) - Desfile das Crianças - Aesm-Rio

26/04 (Terça-feira) - Apuração

30/04 (Sábado) - Campeãs - Liesa

Desfiles - Intendente Magalhães



20/04 (Quarta-feira) - Federação de Blocos

21/04 (Quinta-feira) - Grupo de Avaliação - Superliga

22/04 (Sexta-feira) - Grupo Bronze - Superliga

29/04 (Sexta-feira) - Grupo Prata - Superliga

30/04 (Sábado) - Grupo Prata - Superliga

01/05 (Domingo) - Grupo B+C - Livres

Dias de eventos no Terreirão do Samba (ainda não divulgados)



20/04 (Quarta-feira)

21/04 (Quinta-feira)

22/04 (Sexta-feira)

23/04 (Sábado)

30/04 (Sábado)