Rio de Janeiro

Professores e alunos retomam atividades presenciais na PUC-Rio

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a retomada total das atividades presenciais estão liberadas a partir do dia 16 de fevereiro, enquanto a da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está marcada para o dia 11 de abril

Publicado há 18 segundos