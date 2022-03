Uso de máscara foi liberado em todos os ambientes fechados nas cinco cidades - Cléber Mendes

Publicado 09/03/2022 13:47 | Atualizado 09/03/2022 16:10

Rio - Cinco cidades da Baixada Fluminense já suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscaras desde o decreto publicado pelo governo do estado dando autonomia para que cada município decida sobre a continuidade da medida sanitária de acordo com seu cenário epidemiológico. Após Duque de Caxias, Belford Roxo, Paracambi, São João de Meriti e Nova Iguaçu também optaram pela medida.



A Prefeitura de Nova Iguaçu seguiu as recomendações e publicou um decreto, nesta quarta-feira (9), que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscaras no município. De acordo com o órgão, cada estabelecimento terá autonomia para decidir sobre o uso do acessório. Com a decisão, também foi recomendado que os moradores da cidade continuem andando com a máscara, pois alguns locais podem continuar exigindo o uso.



No município de Paracambi, que teve o decreto publicado nesta terça (8), o uso obrigatório de máscaras permanece somente em unidades de saúde e segue sendo recomendado para pessoas imunodeprimidas, com comorbidades, pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, além de pacientes com sintomas gripais. Em São João de Meriti, o decreto, também publicado na terça, determina o uso facultativo de máscaras de proteção, em ambiente aberto ou fechado. Porém a medida não se aplica às pessoas infectadas ou com suspeita de contaminação, durante todo o período de transmissão.



Em Belford Roxo, a utilização de máscaras contra a covid-19 permanece obrigatória somente para pessoas infectadas ou com suspeita de contaminação pela doença, imunodeprimidas ou com comorbidades, com esquema vacinal incompleto ou não vacinadas. Já em Caxias, a decisão de retirar a obrigatoriedade do uso foi feita na última sexta-feira (4), sendo o primeiro município a liberar a utilização facultativa.



Em outras regiões do estado, as cidades de Resende, Em outras regiões do estado, as cidades de Itaboraí Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia já deram fim ao uso obrigatório de máscaras no decorrer desta semana. Mangaratiba também está entre as cidades que, a partir desta quarta-feira, liberou o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 em ambientes fechados e meios de transporte.





Mapa de risco



No último mapa, divulgado na sexta-feira (4), as regiões Noroeste e Centro Sul Fluminense estão classificadas em risco médio de transmissão da covid-19, em laranja, e a Região Metropolitana II avançou para o nível muito baixo, em verde. O restante do estado está em nível baixo, em amarelo.



Os municípios classificados com bandeira verde são Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio Bonito. Foram classificados em bandeira vermelha Varre-Sai, Natividade, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Cardoso Moreira e Itaocara, todos na região noroeste. Porciúncula, Cambuci, Italva, Aperibe e Três Rio avançaram para a bandeira laranja. Os demais 72 municípios, incluindo a capital, foram classificados com bandeira amarela, de risco baixo.