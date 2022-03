Militares prenderam três pessoas e um adolescente na Rua Manoel Correa - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 09/03/2022 14:11 | Atualizado 09/03/2022 14:27

Rio - Uma operação do 3º BPM (Méier) nesta quarta-feira (9), prendeu três pessoas e apreendeu um adolescente, no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio. A ação contou com o apoio de equipes de outras unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA) para coibir a atuação de criminosos, cumprir mandados de prisão, retirar barricadas, além de apreender materiais ilícitos.