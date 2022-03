Geral - Movimentaçao na Praia de Ipanema, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/03/2022 14:29 | Atualizado 09/03/2022 14:58

Rio - Há pelo menos duas semanas os cariocas não sabem o que é chuva forte na cidade. O calorão atinge a cidade desde o último dia 22 de fevereiro, com temperaturas elevadas e sol forte com máximas beirando os 40° C. Nesta quarta-feira, o clima não será diferente, a temperatura deve chegar a 37° C, com sensação térmica acima dessa máxima e céu aberto, mas o tempo deve virar no sábado.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, o calor que atinge a capital é resultado de um sistema de alta pressão que reduz a unidade do ar, deixa o céu aberto e com poucas nuvens. Com o calor e sol forte, os cariocas que podem têm aproveitado para pegar uma praia. Em Ipanema, na Zona Sul, entre os postos 8 e 10, na tarde desta quarta-feira, o número de banhistas era considerável para um dia útil.

As areias devem seguir cheias até a próxima sexta-feira, já que as temperaturas não devem cair. Para esta quinta-feira, a temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 20°C, com céu claro e poucas nuvens. NO dia seguinte, o clima esquenta ainda mais, com máxima de 39°C e mínima de 22°C.

No último dia 2 de março, o Rio chegou a ser a capital mais quente do país, com a marca de 37,4°C. A máxima foi registrada na estação da Vila Militar. A cidade ficou à frente de Cuiabá (MT) 35,2°C, Belém (PA) 34,1°C, Teresina (PI) 33,6°C, e João Pessoa (PB): 32,4°C.

O sol só deve sair de cena no próximo sábado quando há previsão de chuva fraca isolada durante a noite e céu nublado e parcialmente nublado. A temperatura máxima em queda para 35°C e a mínima segue em 22°C. No domingo, o sol aparece tímido, mas a temperatura segue em queda, com 32°C de máxima e previsão de chuva.