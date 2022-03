Resende, RJ - Divulgação/PMR

A prefeitura de Resende libera a partir desta quarta-feira (9) o uso de máscaras contra a Covid-19 em lugares fechados. O uso em locais abertos já era dispensado desde o fim do ano passado. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo secretário de Saúde, Tande Vieira.

Segundo ele, a flexibilização do uso das máscaras foi com base em três critérios: autorização do Governo do Estado , análise dos indicadores epidemiológicos de enfrentamento da pandemia no município e grande adesão à campanha de vacinação.

Tande destaca que a liberação das máscaras representa uma volta à normalidade, mas que inspira responsabilidades. "São três situações que recomendamos o uso de máscaras: se o morador for do grupo de risco e imunossuprimido, se estiver com algum sintoma de gripe e se estiver dentro de uma unidade de saúde", explicou.