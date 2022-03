Evento será promovido no dia 27 de março com largada na Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Parque Ipiranga. - Raimundo Brasil

Evento será promovido no dia 27 de março com largada na Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Parque Ipiranga.Raimundo Brasil

Publicado 07/03/2022 10:07

As secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Saúde de Resende abriram as inscrições para a Corrida MTB (Mountain Bike) Março Lilás pela Prevenção ao Câncer do Colo do Útero, que será realizada no 27 de março. A primeira largada está prevista para as 7h30, na Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Parque Ipiranga. As inscrições gratuitas estão disponíveis até o preenchimento das vagas no link

A corrida é uma prova competitiva amadora, no estilo maratona (XCM). É indicada para ciclistas amadores e profissionais, sem vínculo com federações de qualquer natureza para contagem de pontos em ranking. São três modalidades da prova: Pro Elite (Masculino a partir de 16 anos e Feminino); Sport (Masculino e Feminino a partir de 12 anos); e Bike E (a partir de 13 anos), sendo as categorias divididas de 10 em 10 anos.

A categoria PRO é destinada aos atletas mais resistentes, com experiência em provas e com alto nível de condicionamento e técnica; a SPORT é voltada a atletas amadores com nível médio de técnica e resistência; A nova categoria ‘Bike E’ é direcionada aos atletas que fazem o uso de bicicleta com tecnologia de pedal assistido. Haverá pódio da categoria Pro do 1º ao 5º lugar Masculino e Feminino Geral e do 1º ao 5º lugar Masculino por faixa etária. A categoria Sport terá premiação do 1º ao 5º lugar Masculino e Feminino Geral e do 1º ao 5º lugar Masculino e Feminino por faixa etária.

A retirada do chip de quilometragem acontecerá nas datas definidas pelos organizadores do evento: 18 e 19 de março, sexta-feira e sábado, entre 10h e 21h e 8h e meio-dia, respectivamente, na Avenida Augusto de Carvalho, s/n, no Parque Ipiranga (AlphaPark). Na retirada do kit, o atleta inscrito deverá levar três quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados a uma instituição sem fins lucrativos de Resende. O atleta que não comparecer para a retirada de kit será automaticamente desclassificado.



O uso do capacete é obrigatório como item de segurança indispensável para todos os atletas de todas as categorias. É recomendável que o atleta utilize óculos e luvas como itens de segurança opcionais, e ainda leve um kit remendo, câmeras de ar extra, bomba e ferramentas para reparos rápidos em sua bicicleta, bem como caramanhola (garrafinha) ou outros acessórios para hidratação e organização. Para todas as categorias, haverá pontos de apoio com água; o atleta deverá ter o seu próprio recipiente para abastecimento. Outras informações podem ser obtidas por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer, nos telefones: (24) 3354 4301 ou (24) 3360 6164.