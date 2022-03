Gols foram marcados por Jhon Arias, Martinelli, Nonato e Heitor (contra). - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/03/2022 19:21 | Atualizado 05/03/2022 19:22

Pelo Carioca 2022, o Resende foi goleado pelo Fluminense por 4 a 0 em jogo realizado neste sábado (5) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Em quinto lugar, com 12 pontos, o Gigante do Vale não tem mais chances de passar de fase, mas ainda joga pela 11ª rodada contra o Vasco no domingo (13).