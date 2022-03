Serão aplicadas as segundas doses da Coronavac para as crianças vacinadas com a primeira dose até o dia 3 de fevereiro. - Raimundo Brasil

Serão aplicadas as segundas doses da Coronavac para as crianças vacinadas com a primeira dose até o dia 3 de fevereiro.Raimundo Brasil

Publicado 03/03/2022 09:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quinta-feira (3) a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com a Coronavac. Durante a manhã, das 9h às 12h, a imunização acontece nos postos de saúde e no Centro Municipal de Imunização. Serão aplicadas primeiras e segunda doses.

Também haverá vacinação do público infantil (6 a 11 anos) em horário estendido. A imunização acontecerá das 17h às 20h, nas seguintes unidades: Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

É necessário o acompanhamento do responsável com os seguintes documentos da criança: cartão do SUS (se possuir), cartão de vacinação e CPF. E também comprovante de residência do responsável.

Vale destacar que para receber a dose da vacina contra Covid-19 infantil é preciso ter um intervalo de 15 dias com outras vacinas. As crianças que estiverem infectadas com a Covid-19, mesmo que assintomáticas, precisam aguardar 28 dias para receber a vacina.