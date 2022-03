Resende se firma na quinta colocação da Taça Guanabara com 12 pontos - Chris Carvalho

Publicado 02/03/2022 21:20

Com oito titulares formados na base, o Resende venceu o clássico regional contra o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (2). Os gols do Resende foram marcados por Raphael Macena e Igor Bolt. Eduardo Grasson diminuiu para o Voltaço.

No primeiro tempo, o jogo foi movimentado e as duas equipes tiveram chances de marcar. No segundo, Raphael Macena, do Resende, marcou um lindo gol por cobertura aos 11 minutos. Três minutos depois, Igor Bolt ampliou com ótima finalização no ângulo. No final da partida, o Volta Redonda diminuiu na insistência da bola aérea com Eduardo Grasson.

Com o resultado, o Resende se firma na quinta colocação da Taça Guanabara com 12 pontos, sendo o melhor colocado entre os clubes de menor investimento. O próximo jogo é no sábado (5), às 16h, contra o Fluminense, no Estádio Raulino de Oliveira.