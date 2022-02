Flamengo x Resende - Pedro Campeonato Carioca - Nilton Santos - 27-02-2022-19 - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Resende - Pedro Campeonato Carioca - Nilton Santos - 27-02-2022-19 Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/02/2022 23:12

O Resende empatou em 2 a 2 com o Flamengo no Campeonato Carioca. A partida foi disputada neste domingo (27) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os gols do rubro-negro foram marcados pelo Arrascaeta e Gabigol. Já Emanuel Biancucchi e Jeffinho fizeram os gols do time do Sul do Estado.

O Flamengo começou pressionando a equipe do Resende no Nilton Santos. Porém, por conta do posicionamento recuado da equipe do Sul Fluminense, o Rubro-Negro tinha dificuldades de criar uma grande oportunidade. A primeira veio aos 16 minutos. Gabigol achou bem Bruno Henrique, o atacante tocou por cima na saída do goleiro Jefferson Luis, mas a bola acabou indo para fora.

O Resende abriu o placar no primeiro tempo. Diego Alves deu bobeira, não achou a bola, e Emanuel Biancucchi apareceu para fazer o gol da equipe do Sul Fluminense. Na volta do intervalo, o Flamengo voltou com três mudanças. Arrascaeta, Willian Arão e David Luiz entraram nas vagas de Léo Pereira, João Gomes e Pedro. Porém, aos 36 minutos, viria o segundo dos visitantes. Novamente falha da defesa do Flamengo e de Diego Alves. O goleiro teve uma indecisão com Fabrício Bruno e Jefinho apareceu para colocar a bola no fundo das redes do Rubro-Negro.

Aos 41 minutos, o Flamengo conseguiu diminuir. Arrascaeta soltou uma bomba de fora da área e a bola morreu no fundo das redes do goleiro Jefferson Luis. O gol embalou o Flamengo. No lance seguinte, Heitor evitou um lance perigoso em favor dos rubro-negros e acabou sendo expulso, deixando Resende com um a menos. Aos 47 minutos, o clube carioca conseguiu o empate. Rodinei foi derrubado dentro da área, pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou Jefferson Luis e deixou tudo igual.

Com o empate, o Resende ficou em 7º lugar com nove pontos. A próxima partida é na quarta-feira (2) contra o Volta Redonda. O jogo será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, casa dos adversários, às 19 horas.