Pedágio de Itatiaia, RJ - Reprodução Google Street View

Publicado 25/02/2022 21:58 | Atualizado 25/02/2022 21:59

A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu nesta sexta-feira (25) que seja suspensa a cobrança de pedágio de motoristas com placas de Resende na praça de pedágio de Itatiaia. A decisão foi comemorada pelo prefeito de Resende, Diogo Baleiro, em um vídeo nas redes sociais.

A ação, ajuizada pela Prefeitura de Resende, aponta que o distrito de Engenheiro Passos, pertencente ao município, só possui a rodovia como via de acesso à região central. A localidade de aproximadamente 6 mil moradores teria sua economia prejudicada caso a isenção fosse suspensa, já que muitas pessoas do distrito trabalham no Centro de Resende.

O pedido também destaca que a decisão contrária fere a liberdade de locomoção e os limites implícitos do pedágio. "Ganhamos a liminar e estamos muito felizes, mas a gente sabe que ainda existe uma batalha jurídica e administrativa pela frente, mas apesar disso, uma ótima notícia nesta sexta-feira", disse o prefeito.

Em nota, a CCR disse que, em relação a mencionada decisão judicial que trata da isenção de cobrança de pedágio na praça de Itatiaia para os moradores da cidade de Resende, não pode se manifestar, pois a empresa, até o momento, não foi intimada de qualquer decisão judicial.

NOVO CONTRATO

Desde 2007, a Justiça proibia a cobrança de tarifa do pedágio a veículos com placas de Resende e para os ônibus que operam a linha Rodoviária Engenheiro Passos. Naquele tempo, a Federação das Associações de Moradores e Amigos de Resende (Famar) entrou com Ação Civil Pública.