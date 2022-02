Serão oferecidas 40 vagas para cada curso - Carina Rocha

Publicado 22/02/2022 10:55

A Secretaria Municipal de Educação de Resende, por meio do Centro Municipal de Atendimento ao Educando (CEMAE), abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Libras, Braille e Deficiência Intelectual. São oferecidas 40 vagas para cada curso. Os interessados devem se inscrever até as 16h30 do dia 28 de fevereiro. Mais informações pelo telefone do CEMAE: (24)3354-3559.

Para o curso de Libras, as inscrições podem ser feitas através do link: https://tinyurl.com/cursolibras2022 . Para o curso de Braille são feitas em: https://tinyurl.com/cursobraille2022 . E já para o de Deficiência Intelectual os candidatos se inscrevem em: https://tinyurl.com/cursodedi2022

As vagas serão preenchidas respeitando alguns critérios, conforme o edital: 50% das vagas serão destinadas à profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino e 50% das vagas para a demanda social, que estão incluídos: familiares de surdos e pessoas com deficiência visual, profissionais públicos e demais profissionais como pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogia, que atuam em Resende.

Os cursos serão em formato on-line. De Braille tem 40 horas e duração de março a julho de 2022, e deve acontecer às quartas-feiras, às 19h; De Deficiência Intelectual tem o mesmo período, mas será às terças-feiras, às 19h30; Libras tem carga horária de 120 horas e duração de março de 2022 a julho de 2023, com previsão de acontecer às terças-feiras, às 19h30.