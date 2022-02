Todos os animais da feira terão a castração garantida pelo CCZ - Carina Rocha

Publicado 18/02/2022 18:00

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende realiza neste domingo (20) mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento será entre 9h e meio-dia em frente ao Parcão, no Parque das Águas, durante a tradicional Feira Livre de Resende, no bairro Jardim Jalisco.

Serão levados aproximadamente 15 animais do CCZ entre cães e gatos, inclusive, filhotes, para serem adotados por pessoas que estejam dispostas a oferecer um novo lar e todos os cuidados necessários.

O novo tutor deve ter mais de 18 anos de idade e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. "Não é necessário que o novo tutor do pet more em Resende. Todos os animais da feira terão a castração garantida pelo CCZ. É recomendado que machos e fêmeas passem pela intervenção cirúrgica a partir do sexto mês. Os cães e gatos do CCZ com idade acima de seis meses já serão entregues castrados", explica o diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da sede do Centro de Controle de Zoonoses de Resende: (24) 3360 9690.