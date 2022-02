Jogo foi realizado no Estádio Nilton Santos - Chris Carvalho/RFC

Publicado 17/02/2022 21:47

O Resende perder por 2 a 1 para o Botafogo em jogo realizado nesta quinta-feira (17). A partida foi realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os gols do Glorioso foram marcados no segundo tempo, com Matheus Nascimento e Erison, de pênalti. Jeffinho descontou para o Resende logo depois.

Com o resultado negativo para o Gigante do Vale, o time caiu para a 11ª colocação com cinco pontos. O próximo jogo será na segunda-feira (21), às 15h30, contra o Botafogo no Estádio do Trabalhador, em Resende.