Tema desse mês comemora o carnavalDivulgação/PMR

Publicado 16/02/2022 10:59 | Atualizado 16/02/2022 10:59

O tema do projeto Arte na Capa do mês de fevereiro será "Na Passarela”, uma homenagem aos 90 anos do primeiro desfile oficial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Resende foi aberta no dia 1º e vai comemorar o carnaval.

No ano de 1932, a Mangueira foi campeã. No desfile, realizado na Praça Onze, a história do samba e das escolas alcançava um novo patamar, ganhando o coração não só dos cariocas, mas de todo o país.

A mostra poderá ser visitada no MIS, que fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, Centro Histórico, até o dia 25, sempre de segunda a sexta, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.