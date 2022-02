Jogo no Estádio Moça Bonita manteve o Resende na oitava colocação - Fernando Silva / Bangu AC

Publicado 12/02/2022 21:13

O Resende e o Bangu empataram em 0 a 0 neste sábado (12) pela sexta rodada da Taça Guanabara. O jogo, realizado no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, manteve o Resende na oitava colocação.

Apesar do jogo equilibrado com chances claras para os dois times, a partida terminou sem gols. Com isso, Resende soma cinco pontos no total.

O próximo jogo do Gigante do Vale no Campeonato Carioca será na quinta-feira (17) contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 18h.