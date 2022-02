Atleta, de 19 anos, ganhou a confiança do clube após campanha na Copinha - Alexandre Neto

Atleta, de 19 anos, ganhou a confiança do clube após campanha na CopinhaAlexandre Neto

Publicado 11/02/2022 10:11

O Resende assinou contrato profissional com o meia Medina, de 19 anos. O jogador foi um dos destaques do elenco na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a Copinha. No torneio, ele fez sua estreia contra o Corinthians.

O atleta confirmou a felicidade pele campanha histórica e comemorou a contratação. "Cheguei ao clube para a atual temporada e pude trabalhar com qualidade e confiança na Copinha para mostrar meu futebol. O contrato assinado com certeza me deixa muito feliz. Agora, vou me esforçar ao máximo para dar o meu melhor para ajudar o clube e meus companheiros", completou.

A comissão técnica do Resende convidou o jogador, na época no Cabofriense, para testes no Gigante do Vale após a boa atuação de Medina na disputa pelo Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG), a Copa Rio Sub-20.