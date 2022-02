Agendamento pode ser feito pelo site do Detran ou pelos telefones - Márcio Leandro

Publicado 10/02/2022 10:46

O Detran realiza no próximo sábado (12) mais um mutirão de serviços em Resende. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



Para realizar os serviços veiculares, como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros, o atendimento será das 8h às 13h.

Para a emissão da carteira de identidade, o departamento irá disponibilizar o posto do Shopping PátioMix, em Resende. O atendimento será das 10h às 16h.