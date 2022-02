Programa oferece cuidado às gestantes, recém-nascidos de alto risco e mulheres no período de resguardo. - Divulgação/PMR

Publicado 07/02/2022 16:59

Foi homologada no domingo (6), em Resende, a implantação da primeira Casa da Gestante, do Bebê e da Puérpera do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa da Maternidade Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Resende (Apmir), com o apoio da prefeitura municipal, tem o objetivo de dar suporte às mães na rede pública.

O imóvel ficará ao lado da Maternidade oferecendo todo o atendimento necessário para ajudar mulheres que moram longe da unidade hospitalar. A casa funciona como uma espécie de moradia provisória, prestando cuidado às gestantes, recém-nascidos de alto risco e mulheres no período de resguardo.

O atendimento da maternidade Apmir já é referência em UTI Neonatal para cidades como Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio das Flores e Valença.

Estiveram presentes na cerimônia de habilitação o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros Parente; o diretor de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Antônio Rodrigues Braga Neto, além do prefeito Diogo Balieiro Diniz; do secretário de Saúde de Resende, Tande Vieira; e da presidente da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Resende, Theodora Lopes da Silva.