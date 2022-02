Carro apresentava sinais de colisão - Divulgação

Carro apresentava sinais de colisãoDivulgação

Publicado 06/02/2022 10:56

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado no sábado (5) em Resende. O caso aconteceu no km 305 da via Dutra, sentido São Paulo, próximo à Vila da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Quando chegaram, o local estava sendo preservado pela Polícia do Exército. Eles encontraram o veículo com sinais de colisão como para-lama amassado, pneu estourado e diversas cores na lataria. O motorista apresenta sinais claros de embriaguez como fala arrastada, olhos vermelhos e desequilíbrio.

Apesar do motorista não aceitar fazer o teste do bafômetro, ele recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante, devido à prova testemunhal. Por conta de um problema no sistema da Polícia Civil de Resende, o caso foi registrado na 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa.

Além da prisão em flagrante, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde julho de 2019 e o licenciamento desde 2017. Foram aplicadas multas no valor de R$ 3.521,64. O carro foi removido para o pátio da PRF.