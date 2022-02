Em vídeo que viralizou nas redes sociais em 2020 traficantes ostentavam fuzis e pistolas. - Reprodução

Publicado 02/02/2022 11:35 | Atualizado 02/02/2022 11:36

Um homem, suspeito de ser o gerente-geral do tráfico de drogas nos bairros Belmonte e Siderlândia, em Volta Redonda, foi preso na terça-feira (1) pela Polícia Civil de Resende. A prisão aconteceu em uma casa no bairro Belmonte. O dono da residência também foi preso. Os agentes de Resende comandaram a ação após confirmarem a relação do suspeito com traficantes que atuam no município da região das Agulhas Negras.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi abordado quando saia da casa. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico e apologia ao crime, após ter sido identificado em um vídeo que viralizou nas redes sociais em 2020 em que traficantes ostentavam fuzis e pistolas.

Durante buscas pela casa, foram apreendidas duas armas e uma quantia em dinheiro. Tanto o suspeito de gerenciar o tráfico, quando o dono do imóvel onde foram encontradas as armas, foram presos por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende.