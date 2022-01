Atividades iniciam no dia primeiro e seguem até a segunda semana do mês - Douglas Pacheco

Atividades iniciam no dia primeiro e seguem até a segunda semana do mêsDouglas Pacheco

Publicado 31/01/2022 16:49

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende montou o calendário de fevereiro do mutirão de combate ao Aedes Aegypti, mosquito que transmite as doenças dengue, zika e chikungunya. Durante a ação, os agentes realizam visitas domiciliares, panfletagem, colocação de tela de caixa-d'água e de armadilhas, carro de som, e orientação.

As atividades começam no dia 1º de fevereiro e seguem até a segunda semana do mês. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a escolha dos bairros acontece de acordo com a maior quantidade de amostras positivas do Aedes Aegypti nas residências, de acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa).

Cronograma de mutirão da dengue:

01/02 - São Caetano I e II

02/02 - Alambari

De 02/02 a 04/02 - Cabral

07/02 - Morro do Cruzeiro

08/02 - Castelo Branco I e II

De 09/02 a 11/02 - Paraíso