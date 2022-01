Estádio do Trabalhador tem capacidade de receber mais de 4 mil torcedores - Raimundo Brasil

Publicado 28/01/2022 16:45 | Atualizado 28/01/2022 16:48

No próximo domingo (30), o Resende enfrenta o Nova Iguaçu em casa, no Estádio do Trabalhador, pelo Campeonato Carioca. Para isso, a prefeitura de Resende, em parceria com o clube, realizou uma manutenção e reparo no local para receber os jogos do time como mandante.