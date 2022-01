Publicado 27/01/2022 18:40

A Polícia Civil de Resende prendeu nesta quinta-feira (27) um homem suspeito de assaltar um posto de gasolina, no Centro, em novembro do ano passado. A prisão aconteceu no bairro Nova Liberdade.

Os policiais foram até o endereço cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O assalto aconteceu no dia 30 de novembro de 2021 e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O homem teria rendido um funcionário do posto e roubado R$ 900.