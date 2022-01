Madureira vence o Resende por 1 a 0 na estreia pelo Carioca - Adriano Fontes/Madureira EC

Madureira vence o Resende por 1 a 0 na estreia pelo CariocaAdriano Fontes/Madureira EC

Publicado 27/01/2022 19:05

O Resende perdeu contra o Madureira por 1 a 0 em jogo realizado nesta quinta-feira (27) pelo Campeonato Carioca. A partida, que aconteceu pela primeira rodada da Taça Guanabara, foi disputada em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Felipe Dias, do Madureira, marcou o gol de cabeça. Mesmo correndo atrás de uma virada, o Resende não conseguiu o resultado esperado.

Com a vitória, o Madureira está em terceiro lugar com três pontos. Ainda sem pontuar, o Resende ocupa a penúltima colocação. O próximo jogo do Gigante do Vale é no domingo (30), às 11h, contra o Nova Iguaçu, no Estádio do Trabalhador, em Resende.