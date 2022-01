Vacinação pediátrica em Resende - Carina Rocha

Vacinação pediátrica em ResendeCarina Rocha

Publicado 26/01/2022 16:20

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quinta-feira (27) a vacinação das crianças de 9 a 11 anos com a Coronavac . A ação acontece em horário estendido, das 17h às 20h, nas seguintes unidades: Policlínica Manejo, Clínica da Família e ESF Paraíso.

Os pais ou responsáveis devem levar os documentos da criança: cartão do SUS, cartão de vacinação e CPF e ainda o comprovante de residência do responsável.

De acordo com o secretário de Saúde, Tande Vieira, as crianças com imunossupressão não poderão tomar o imunizante conforme orientação. "Faremos a vacinação no horário da noite, justamente para que os pais e responsáveis consigam levar seus filhos após o trabalho. Lembrando também que para tomar a vacina contra Covid-19 é necessário ter um intervalo de 15 dias com outras vacinas, completou.