Ministério da Saúde inclui Coronavac no plano de imunização de jovens de 6 a 17 anos | Brasil | O Dia

Intervalo entre a primeira e segunda dose será de 28 dias - Divulgação

Intervalo entre a primeira e segunda dose será de 28 diasDivulgação

Publicado 21/01/2022 20:57

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 21, a inclusão da Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos. Com a orientação de que não seja aplicado em imunocomprometidos, a ampliação do uso do imunizante passa a fazer parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO)



Segundo Rodrigo Cruz, diretor da pasta, para esse público, a dose aprovada da vacina, produzida a partir de vírus inativado, é a mesma usada para adultos (600 SU em 0,5 ml), com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação. A Coronavac é produzida no Brasil pelo Instituto Buntantan.



A logística de distribuição do imunizante levará em conta a quantidade de doses disponíveis nas redes de frio dos estados. De acordo com o Ministério da Saúde, será encaminhado um ofício para saber quantas doses da Coronavac as unidades da Federação possuem e se precisam receber mais unidades.



“Vamos aguardar as respostas das unidades federativas e, quando recebermos todas as informações dos quantitativos das doses, e vamos conversar com o Instituto Butantan, e avaliar a necessidade de compra de mais doses”, explicou Cruz.

Sabendo que os estados que não têm doses da Coronavacu, o Ministério já pensa em realizar uma pauta de distribuição emergencial deve ser realizada nos próximos dias para atender essas unidades. A Pasta tem 6 milhões de doses do imunizante disponíveis no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde em Guarulhos (SP).



A orientação do ministério é que a imunização das crianças de 5 a 11 anos ocorra com a autorização dos pais ou responsáveis, caso os mesmos não estejam presentes no ato da vacinação. A Pasta ainda recomenda que um médico seja consultado previamente, antes da imunização.



A vacinação de crianças deve seguir as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Somente poderão ser aplicadas as vacinas que foram fabricadas e envasadas em unidades aprovadas pela agência reguladora. Entre as recomendações, é importante que se tenha o treinamento de equipes. A aplicação dessa vacina deve ser feita em ambiente específico e segregado, não havendo disponibilidade e infraestrutura para essa segregação, a recomendação é adotar medidas para que sejam evitados possíveis erros de vacinação. A vacina não deve ser administrada concomitantemente com outros imunizantes e os pais ou responsáveis poderão verificar junto aos aplicadores as ampolas e seringas usadas”, explicou Cruz.



Vacinação com a Pfizer



O Ministério da Saúde já utiliza a vacina Covid-19 da Pfizer para a imunização do público de 5 a 11 anos, com as doses pediátricas, e de 12 a 17 anos, com a dose normal, para adultos, da farmacêutica americana. Os imunizantes continuarão a ser entregues a todas as unidades federativas.



Até o momento, o Brasil já recebeu cerca de 2,5 milhões de doses pediátricas da Pfizer. A previsão é que, nesta segunda-feira (24), um novo lote com 1,8 milhão de doses de vacinas pediátricas desembarque no país. Ao todo, mais de 178,2 milhões de doses da vacina Covid-19 da Pfizer já foram enviadas.