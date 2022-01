Dilma Roussef - Roberto Stuckert/PT

Publicado 28/01/2022 20:47

Brasília - A cientista política Susana Moita foi condenada pela 4ª Vara Cível de Brasília a indenizar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em R$ 30 mil. A decisão foi definida nesta semana e ainda cabe recurso.

Dilma entrou com uma processo contra Susana após ela publicar nas redes sociais, em agosto do ano passado, que a petista foi a autora da morte do soldado Mário Kozel Filho há 50 anos. Na publicação, que já foi apagada, a mulher xinga a ex-presidente de "ladra", "terrorista", "burra", entre outros.

O juiz que assina a decisão, Giordano Resende Costa, frisou que internet não é "terra sem lei" e alegou que a atitude de Susana Moita é ainda mais grave devido sua área de formação. "As pessoas têm que saber que a internet não é uma 'terra sem lei', as pessoas acreditam na impunidade ao utilizarem o computador ou o celular para difundir no meio virtual impropérios e inverdades", escreveu o magistrado.

"Em razão de seu grau de escolaridade e de sua formação universitária, Ciências Políticas, tem conhecimento da repercussão que a falsa notícia causa à vida do ofendido, bem como, de sua disseminação em razão do destaque sensacionalista dado à publicação. Portanto, o que a requerida publicou é repercutido em alta escala, sendo impossível mensurar a extensão da publicação realizada por ela na internet", continuou.