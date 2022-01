Tenente é suspeita por balear marido após discussão - Reprodução

Publicado 28/01/2022 20:24 | Atualizado 28/01/2022 20:26

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo teve acesso a câmeras de segurarança que flagraram o momento em que a tenente Karina de Freitas Fogolin, 41 anos, atira contra o marido Bruno Piva Júnior, de 52. Nas imagens, reveladas pelo G1, é possível ver a mulher conversando com o homem em uma calçada e, depois, atirando nele após uma discussão.

A filmagem também mostra a polícia chegando ao local do crime, que ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no início de dezembro de 2021. A filha do casal presenciou tudo.



Bruno chegou a ser socorrido para o Hospital Irmã Dulce. O empresário passou por cirurgia de emergência e permaneceu internado até a manhã de terça-feira (25), quando morreu.

Já Karina chegou a ser presa em flagrante após balear o marido, mas depois foi liberada. Em depoimento, ela alegou que era agredida pelo marido e que ele desviou dinheiro dela. Entretanto, Karina não registrou boletim contra o companheiro. A polícia segue apurando o caso.