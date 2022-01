Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 28/01/2022 21:51

O senador Randolfe Rodrigues pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidente Bolsonaro seja enquadrado em crime de desobediência. O pedido veio após o mandatário não comparecer para prestar depoimento na Polícia Federal nesta sexta-feira, 28.



Na petição, Randolfe cita que o recurso protocolado pela Advocacia-Geral da União contra o comparecimento do presidente é indeferido. Ele também afirma que Bolsonaro deveria ser responsabilizado por crime de desobediência e de responsabilidade.

O senador segue afirmando que a atitude de Bolsonaro impede o andamento da investigações:

"Mais do que um óbice ao curso das investigações, o ordenamento jurídico enquadra essa conduta como crime de desobediência […] Ainda, é evidente que tal conduta […] também se amolda às balizas legais e constitucionais afetas ao crime de responsabilidade, a ter seu eventual processamento no Legislativo Federal".



Em publicação no Twitter, Randolfe disse que "Bolsonaro não está acima de ninguém" e que não ter comparecido ao depoimento é "uma afronta, inclusive ao cargo de Presidente".