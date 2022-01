Dilma Roussef - Roberto Stuckert/PT

Dilma RoussefRoberto Stuckert/PT

Publicado 28/01/2022 21:00

A 4ª Vara Cível de Brasília condenou nesta quinta-feira, 27, a cientista política Susana Moita a indenizar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em R$ 30 mil, após publicar nas redes sociais que a petista foi a autora do assassinato do soldado Mário Kozel Filho há 50 anos. As informações são do portal Metrópoles.

Em post no Instagram em agosto do ano passado, Moita ainda acrescentou hashtags em que xinga a ex-presidente de "ladra", "terrorista", "burra", e mais. A publicação foi apagada.

Na decisão, o juiz Giordano Resende Costa escreveu que a internet não é terra sem lei.

“O curioso é que as pessoas não têm coragem de gritar em praça pública impropérios, pois se sentem constrangidas e têm consciência do erro no comportamento, mas se transformam, quando ficam atrás de uma tela, pois confiam no anonimato e/ou na dificuldade de identificação”, afirmou o magistrado.