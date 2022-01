Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, maconha e material para endolação. - Divulgação

Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, maconha e material para endolação. Divulgação

Publicado 27/01/2022 16:49

Um jovem de 24 anos, com três passagens por tráfico de drogas no bairro São Luís, em Volta Redonda, foi preso em flagrante na quarta-feira (26) em Resende. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram o suspeito e com ele encontraram uma mochila com entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 31 pinos de cocaína, maconha e material para endolação.

No momento da prisão, o jovem chegou a dar o nome do irmão que não tem passagens pela polícia, mas durante consulta foi constatado de que o suspeito tinha sido preso pelo mesmo crime por três vezes. Descoberta a farsa, o jovem foi levado para a 89ª DP de Resende.