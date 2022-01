Bolsonaro acenava para motoristas no acostamento da Dutra quando foi xingado - Divulgação/PRF

Publicado 28/01/2022 16:19

A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a abertura de um inquérito policial para investigar o caso da mulher que foi detida após xingar o presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, em Resende. Na decisão do dia 13 de janeiro desse ano, a justiça acata o pedido do Ministério Público Federal (MPF). A apuração será conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.