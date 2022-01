Resende e Nova Iguaçu jogaram na manhã deste domingo (30) - Vitor Melo

Publicado 30/01/2022 14:04

O Resende conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2022. Foi durante a partida contra o Nova Iguaçu neste domingo (30). Jogando em casa, no Estádio do Trabalhador, o Gigante do Vale venceu por 1 a 0 com gol de Emanuel Biancucchi , primo de Lionel Messi.

O jogador entrou no segundo tempo. Aos 16 minutos, depois de um cruzamento pela esquerda de Kaique, Biancucchi aproveitou a chance e marcou o gol que garantiu os primeiros três pontos da equipe no Carioca.

Com a vitória, o Resende subiu na tabela e está em 6º colocado. Já o Nova Iguaçu, que empatou o primeiro jogo, caiu para a 9ª posição. O próximo jogo do Resende é contra o Portuguesa na quinta-feira (3), às 15h30, no Estádio do Trabalhador.