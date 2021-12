Resende é o décimo segundo clube na carreira do argentino. - Leonam Viana/RFC

Publicado 16/12/2021 10:40 | Atualizado 16/12/2021 10:43

O Resende já tem um novo reforço para o Campeonato Carioca 2022. Trata-se do argentino Emanuel Biancucchi, de 33 anos. Primo de primeiro grau do craque Lionel Messi , Emanuel começou a carreira no tradicional Newell’s Old Boys, da Argentina, assim como o primo. Depois, jogou no TSV 1860 München, da Alemanha. No Brasil, tem passagens por Vasco, Bahia, Ceará e Vila Nova.

Na cidade do Sul Fluminense, o meia já começou a treinar sob o comando de Sandro Sargentim e se prepara para a disputa da competição estadual. Emanuel Biancucchi é canhoto e pode atuar mais avançado, além da posição original, no meio campo. "Sandro Sargentim me recebeu muito bem, assim como toda a comissão técnica e os companheiros. Estamos fazendo um trabalho muito intenso e acho que vamos por um bom caminho”, disse.

Após jogar no Vila Nova, clube goiano, em 2020, Biancucchi pausou a carreira por conta da pandemia e depois se dedicou a um novo desafio: ser pai de gêmeos. “Estou muito feliz de estar aqui no Resende, com muita expectativa para disputar o Carioca, assim como todo o grupo. Gostei muito da estrutura. Tem uma estrutura bem melhor que muitos times de Série A e Série B aqui do Brasil", comentou.