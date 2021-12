Feira do Livro de Resende - Divulgação

A edição 2021 da Feira do Livro de Resende (FLIR) será realizada entre os dias 16 e 19 de dezembro de forma virtual através da plataforma 360º, que poderá ser acessada pelo link . O tema desse ano será “Novos formatos e conexões”,unindo o livro físico com as ferramentas digitais. Nesta edição, não erá homenageado apenas uma pessoa, mas diversas personalidades, através da exposição virtual ‘Literatos e Historiadores – Resende’.

Através da inovadora plataforma 360º, os visitantes poderão caminhar por todo o evento, passando pelos estandes em 3D das livrarias, editoras e projetos literários. Em cada estande terá um link que enviará o visitante para o e-commerce do expositor, podendo conferir todos os catálogos e as promoções de livros. “É com muita felicidade que anunciamos mais uma edição da Feira do Livro de Resende, realizando o evento no formato virtual faz com que todas as ações possam chegar a mais pessoas e leitores do país inteiro, os quais poderão conferir nossa repleta programação e conhecer nossas editoras e livrarias", afirma Amanda Elias, organizadora do evento.

Ao todo, mais de 60 atrações que serão exibidas simultaneamente na plataforma de realidade virtual e no canal do YouTube do evento. No Auditório Literário serão realizados palestras e bate-papos com vários temas. A feira contará também com a Flirzinha, área reservada para o público infantil com contadores de histórias, visando o incentivo ao hábito da leitura nas crianças. O evento contará com a presença de convidados especiais como: Alessandra Roscoe, Clara Savelli, Cristino Wapichana e Mari Sales.