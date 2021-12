Foram apreendidos 308 pinos de cocaína e 17 invólucros de maconha. - Divulgação/PM

Publicado 14/12/2021 10:52

Um homem, de 53 anos, foi preso e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por tráfico de drogas na segunda-feira (13) em Resende. O caso aconteceu na Cidade Alegria.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante abordagem os dois adolescentes fugiram para uma casa. O homem atendeu os policiais e permitiu a entrada dos agentes na residência.

No local, foi encontrada uma sacola com drogas em cima da mesa. Além disso, os adolescentes confessaram que esconderam os entorpecentes embaixo do sofá e da cômoda.

Ao todo, foram apreendidos 308 pinos de cocaína e 17 invólucros de maconha. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Os adolescentes ficaram apreendidos por fatos análogos ao tráfico de drogas e associação, enquanto o homem ficou preso pelos mesmos crimes.