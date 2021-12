Hospital Municipal de Emergência de Resende - Divulgação/PMR

Publicado 14/12/2021 07:00

A cidade de Resende completou no último domingo (12), o período de um mês sem registro de mortes em decorrência da Covid-19. A agilidade na imunização e o investimento em estrutura da Rede Pública de Saúde contribuíram para que este índice fosse alcançado. Até o momento, já foram confirmados 18.255 casos, com 17.719 curados e 528 mortes.

Cerca de 95% das pessoas com mais de 18 anos já estão vacinadas com a segunda dose. Com a primeira, este percentual chega a 100. Mesmo assim, o município segue vacinando, principalmente focado na dose de reforço.

Com mais leitos mobilizados para o tratamento da Covid-19, as unidades de saúde, em especial o Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, já haviam passado por reformas, ampliações e reforço de equipamentos tecnológicos nos últimos anos.

Com menos mortes e imunização em estágio avançado, a cidade conseguiu retirar a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos e sem aglomeração através de decreto municipal orientado por um comitê científico municipal. "Toda dedicação para reforçar os serviços públicos desde 2017 com certeza salvou vidas. Poderíamos ter vivido um quadro pior. Hoje, estamos mais próximos de uma vida normal, mas nossos profissionais continuam atentos e sempre atualizados com relação ao comportamento da doença", definiu o prefeito Diogo Balieiro Diniz.