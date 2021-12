Publicado 13/12/2021 11:02 | Atualizado 13/12/2021 11:12

Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no domingo (12) em Resende. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes avistaram vários suspeitos, sendo um deles armado. Com a chegada da polícia, eles fugiram pulando muros das casas do bairro.

O jovem acabou sendo cercado pelos PMs e foi capturado. Preso, ele mostrou onde estava o rádio transmissor e uma mochila com entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 210 pinos de cocaína, 203 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, um celular e R$ 303,50. O caso segue sendo investigado pela 89ª Delegacia Policial de Resende.