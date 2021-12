Evento acontece desde 2007 em Resende - Divulgação

Publicado 10/12/2021 13:00

Uma ideia na cabeça e bola no pé. Foi com este lema que Marcelo e Leonardo, pai e filho, tiveram a ideia de realizar uma partida de futebol solidário entre amigos. Os jogadores e torcedores levam quilos de alimentos que são doados para instituições sociais de Resende

Realizado desde 2007, o evento conta com um jogo de futebol entre os times Deleco Pai e Deleco Filho. A 15ª edição do jogo dos amigos será realizada no próximo domingo, dia 12 de dezembro, às 9 horas, no Campo do Paraíso FC, em Resende. A entrada é um 1 kg de alimento não perecível que será doado para a Associação Pestalozzi de Resende.

O encontro sempre conta com a participação de jogadores de futebol e personalidades. Esse ano, já estão confirmadas as presenças do Lopes Tigrão, ex-jogador do Palmeiras e do Voltaço, e Nestor (Pedala Robinho), humorista com passagens pelo Pânico na TV (RedeTV) e Legendários (RecordTV).