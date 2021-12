Cemaf funciona na Avenida Coronel Rocha Santos, nº 121, no bairro Jardim Brasília - Douglas Pacheco

Cemaf funciona na Avenida Coronel Rocha Santos, nº 121, no bairro Jardim BrasíliaDouglas Pacheco

Publicado 09/12/2021 14:00

O Centro Municipal de Atendimento Fonoaudiólogo de Resende (Cemaf) retomou com todas as atividades presenciais. Na unidade, crianças, adultos e idosos contam com atendimento especializado depois de encaminhamento médico da Rede Municipal de Saúde. O Cemaf funciona na Avenida Coronel Rocha Santos, nº 121, no bairro Jardim Brasília. Mais informações pelo telefone (24) 3381-6659.

O Centro realiza terapia fonoaudiológica para alterações de linguagem, aprendizagem, voz, auditiva, entre outras. Durante a pandemia, os serviços foram oferecidos por teleconsulta ou telemonitoramento, dependendo do tratamento do paciente.

Para a retomada completa, foram seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19. "Gostamos de reforçar à população que o Cemaf também oferece exames de audiometria e imitanciometria, que são exames complementares para diagnóstico de alterações auditivas. Nós também estamos presentes no Centro Municipal de Reabilitação, no Programa Melhor em Casa e no Hospital de Emergência e Santa Casa, explicou a coordenadora do Cemaf, Geórgea Francisco.