Publicado 07/12/2021 22:10

Diversas praças e áreas de lazer começaram a receber novos brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Os equipamentos estão sendo colocados na nova praça do bairro Parque Embaixador, além da área de lazer Parque Minas Gerais, Ginásio Alegria e na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no bairro Jardim Aliança.

Inicialmente, as equipes montam quatro kits que possuem três aparelhos cada um. Os espaços irão possuir balanço, gangorra e gira-gira, equipados de forma segura e adaptados para as crianças.