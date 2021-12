Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda - Carina Rocha

Publicado 06/12/2021 17:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) abriu o Edital de Chamada Pública para credenciamento de artistas e grupos musicais se apresentarem no projeto ‘Música na Feira’, realizado aos domingos durante a Feira Livre de Resende. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, preferencialmente, de forma on-line, por meio do e-mail [email protected] , no período de 24 de novembro ao dia 08 de dezembro de 2021, até as 20h.

Em caso de necessidade, os interessados também pode se inscrever presencialmente na sede administrativa da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, localizada na Praça Oliveira Botelho, nº 298, no Centro, em Resende, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17h30.

No ato da inscrição, os artistas devem preencher a ficha com as seguintes informações: requerimento para credenciamento; clippings, reportagens, portfolio, link de vídeo, críticas publicadas sobre o profissional de arte e cultura e/ou o trabalho artística, que comprove atuação na área de, no mínimo, cinco anos; e link contendo material de aúdio/vídeo recente do Artista/Grupo Musical.