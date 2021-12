Trilha Nacional Transmantiqueira - Rede Trilhas/Divulgação

Publicado 03/12/2021 14:00

A Trilha Nacional Transmantiqueira foi integrada à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas) numa portaria do Ministério do Meio Ambiente na terça-feira (30). O caminho, com 1.200 km de extensão, corta 47 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, incluindo Resende e Itatiaia. Com a adesão, o programa recebe incentivo do Governo Federal com a divulgação em campanhas, fortalecendo o ecoturismo no Brasil. O apoio também constitui uma promissora oportunidade para o fortalecimento do turismo regional e a conservação no melhor estilo do "conhecer para conservar”.

De acordo com o coordenador-geral da Associação Trilha Transmantiqueira, Hugo de Castro Pereira, a Transmantiqueira integra ainda mais de 30 Unidades de Conservação (UCs). O reconhecimento impacta no desenvolvimento da região e conservação do território. “Isso porque trabalhamos dentro de três pilares: a trilha como um aparelho de recreação, saúde e turismo; uma alternativa de emprego e renda para as comunidades que vivem na região; e a garantia de conservação do território, com a criação de corredores ecológicos”, destacou.

Além de se deliciar com diversas paisagens, os trilheiros podem desfrutar de cachoeiras e outras atrações como cultura, gastronomia e hospedagem. "Você pode caminhar durante 90 dias para percorrer toda a trilha ou escolher um setor e fazer um final de semana. Conhecer picos e mirantes, além de visuais há mais de 1.600 metros de altitude. Também pode se hospedar numa boa pousada, conhecer o local, vivenciar festas e culturas da região que é muito rica”, ressaltou.

A Trilha Nacional Transmantiqueira percorre uma das maiores e mais importantes cadeias montanhosas do sudeste brasileiro, a Serra da Mantiqueira. Matas nativas naturais e bem conservadas de floresta e a existência de Unidades de Conservação formam um extenso corredor dentro de uma grande região denominada “Corredor Ecológico da Serra do Mar”, uma das regiões definidas pelo Ministério do Meio Ambiente para conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.